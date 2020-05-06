تلفزيون فنزويلا يبث إفادات الأميركي المتهم بمحاولة الانقلاب على مادورو

بث التلفزيون الفنزويلي الرسمي إفادات الأميركي لوك دينمان، المحتجز في ​فنزويلا​، والذي تقول السلطات الفنزويلية إنه من "المرتزقة الذين دبروا محاولة انقلاب على الرئيس ​نيكولاس مادورو​".

واعترف دينمان "بعمله لصالح شركة Silvercorp الأمنية الأميركية الخاصة برئاسة العنصر السابق في القوات الخاصة الأميركية، جوردان غودرو"، كاشفاً أن "الخطة كانت تتلخص في اختطاف مادورو ونقله إلى ​الولايات المتحدة​ على متن طائرة، وأن التعليمات التي تلقاها كانت تقضي بالسيطرة على المطار"، مؤكدا أنه "وصل إلى فنزويلا على متن قارب من ​كولومبيا​".

وأشار الأميركي المحتجز إلى أن "جوردان تلقى أوامر بشأن العملية من الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​".