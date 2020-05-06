تلفزيون فنزويلا يبث إفادات الأميركي المتهم بمحاولة الانقلاب على مادورو

بث التلفزيون الفنزويلي الرسمي إفادات الأميركي لوك دينمان، المحتجز في فنزويلا، والذي تقول السلطات الفنزويلية إنه من "المرتزقة الذين دبروا محاولة انقلاب على الرئيس نيكولاس مادورو".
واعترف دينمان "بعمله لصالح شركة Silvercorp الأمنية الأميركية الخاصة برئاسة العنصر السابق في القوات الخاصة الأميركية، جوردان غودرو"، كاشفاً أن "الخطة كانت تتلخص في اختطاف مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة على متن طائرة، وأن التعليمات التي تلقاها كانت تقضي بالسيطرة على المطار"، مؤكدا أنه "وصل إلى فنزويلا على متن قارب من كولومبيا".
وأشار الأميركي المحتجز إلى أن "جوردان تلقى أوامر بشأن العملية من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب".
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