حكومة تركيا تعلن إكمال المرحلة الأولى لمكافحة كورونا والسيطرة عليه

أعلن ​وزير الصحة​ التركي، فخر الدين قوجة، عن أن "​تركيا​ سيطرت على وباء ​فيروس كورونا​ لكن الحقائق المتعلقة بالفيروس لم تتغير بعد، حيث ما زالت المنازل أكثر الأماكن أمانا"، مؤكداً أن "تركيا أكملت بلادنا المرحلة الأولى في مكافحة فيروس كورونا، نحن في الآن في الأيام الأولى للمرحلة الثانية، وتتمثل ضمانة نجاحنا في تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأشار إلى أن "خطر فيروس كورونا لم يختف تماما"، مشددا على أن "إزالة التهديد تتحقق مع عزل وعلاج آخر ناقل للفيروس"، مشيراً إلى أن "تركيا لن تخفض عدد الفحوص في المرحلة الجديدة من مكافحة كورونا، التي تهدف لخلق حياة طبيعية جديدة وليس العودة إلى الوضع السابق".