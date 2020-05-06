تسجيل 39 وفاة بكورونا في موسكو بانخفاض ملموس للمعدل اليومي

أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 39 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ في العاصمة ​موسكو​، مقارنة مع 50 حالة أمس الثلاثاء. وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو إلى أن أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا، مؤكداً أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 905 أشخاص، بعد أن كانت 866 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في ​روسيا​، حيث سجلت في العاصمة 85973 حالة إصابة. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا، حتى صباح الأحد 165929 حالة، بينها 1537 وفاة و21327 حالة شفاء.