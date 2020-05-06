الجيش الفرنسي ينفي إصابة بعثته بكورونا أثناء الألعاب العسكرية بالصين

نفت وزارة الدفاع الفرنسية، إصابة أي من جنودها ورياضييها بفيروس كورونا أثناء الألعاب العسكرية العالمية التي احتضنتها مدينة ووهان الصينية في تشرين الأول 2019.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن "البعثة الفرنسية كانت مؤلفة من 406 أشخاص منهم 281 رياضي وأكثر من مئة رياضي عسكري محترف، وخضعوا جميعا لمتابعة طبية قبل وأثناء وبعد الألعاب، بفضل فريق طبي ضم نحو عشرين فردا. ولم يتم الإعلان عن أية حالات حمى أو دخول للمستشفى بسبب أعراض مشابهة لكورونا".
وأشارت صحيفة "لوفيغارو" إلى أن العديد من المشاركين في الألعاب المذكورة بمدينة ووهان، مصدر انتشار الفيروس، قالوا إنهم عادوا من المدينة وهم مرضى، ما أثار فرضية إصابتهم بالعدوى.
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