ترامب: ورثنا نظاما صحيا صعبا من إدارة أوباما

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، خلال تصريحات له في ​البيت الأبيض​ بشأن ​فيروس كورونا​، انه "تم ​تحقيق​ نتائج جيدة في المعركة ضد الفيروس، ويتم العمل على تفادي أي نقص في الإمدادات الطبية"، مشيراً الى انه "ورثنا نظاما صحيا صعبا من إدارة أوباما"، موضحاً انه "أصبح لدينا مصانع للكمامات في الولايات المتحدة".

هذا وبدأ فيروس كورونا تفشيه في العالم من مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أصيب بالعدوى أكثر من 3.6 مليون شخص في مختلف دول العالم توفى أكثر من 258 ألفا منهم، و ألحقت الجائحة أضرارا هائلة بالاقتصاد العالمي، من خلال الإجراءات غير المسبوقة من حيث صرامتها التي اضطرت مختلف الدول إلى اتخاذها لكبح جماح الوباء.