تسجيل 21 إصابة ووفاة واحدة بكورونا باليونان وانخفاض بالمعدل اليومي

سجلت سلطات ​اليونان​ 21 حالة إصابة ووفاة واحدة جديدة ب​فيروس كورونا​، وذلك مع حفاظ البلاد على زيادة منخفضة يومية في معدل الإصابات والوفيات جراء العدوى منذ فترة.

وأعلن ​وزير الصحة​ اليوناني سوتيريس تسيودراسبلغ عن أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في اليونان 2663 حالة، فيما تسبب المرض بوفاة 147 شخصا حتى الآن منذ تسجيل أول إصابة في 27 شباط الماضي.

وأكد أن 36 مريضا يتلقون العناية المركزة ب​المستشفيات​، و82 شخصا نقلوا من أقسام العناية المركزة إلى الغرف العادية، والسلطات الصحية أجرت حتى اليوم 97 ألف اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس. ولم يتجاوز معدل الإصابات اليومية بكورونا في اليونان خلال الأسبوع الماضي 25 حالة، والوفيات 3 حالات.