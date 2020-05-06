السلطات البريطانية: تسجيل 649 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا

أعلن وزير ​البناء​ وشؤون الأقاليم والإدارة المحلية روبيرت جينريك، في ​مؤتمر صحفي​، عن "ارتفاع عدد الوفيات جراء عدوى ​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية بواقع 649 حالة، لتصل إلى نقطة 30076 متوفياً"، مشيراً الى ان "هذه الحصيلة تمثل تراجعاً طفيفاً في معدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، إلا أنها تشير إلى أن وتيرة زيادة هذا العدد في ​بريطانيا​ لا تزال سريعة، حيث سجلت في البلاد يوم 1 ايار 739 حالة، وفي 2 ايار 621، وفي 3 ايار 315، وفي 4 ايار 288، وفي 5 ايار 693".

ولفت جينريك الى أن "عدد ​الإصابات​ المؤكدة بالفيروس ارتفع بواقع 6111 حالة، استمرارا للتوجه نحو زيادة هذا المعدل مقارنة مع الوضع في نهاية نيسان وأوائل ايار ، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى مستوى 201101 حالة".