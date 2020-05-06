الصحة الكندية: ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا بنسبة 5%

أعلنت هيئة ​الصحة العامة​ الكندية عن "ارتفاع عدد الوفيات بسبب ​فيروس كورونا​ اليوم الأربعاء بنسبة 5% بالمقارنة مع حصيلة يوم أمس"، مشيرة الى ان "إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في كندا بلغ 4111 حالة، فيما كانت حصية الضحايا أمس الثلاثاء عند مستوى 3915 شخصاً، وارتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس من 61159 أمس إلى 62458 اليوم".

هذا وبدأ فيروس كورونا تفشيه في العالم من مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أصيب بالعدوى أكثر من 3.6 مليون شخص في مختلف دول العالم توفى أكثر من 258 ألفا منهم، و ألحقت الجائحة أضرارا هائلة بالاقتصاد العالمي، من خلال الإجراءات غير المسبوقة من حيث صرامتها التي اضطرت مختلف الدول إلى اتخاذها لكبح جماح الوباء.