الولايات المتحدة تقدم 225 مليون دولار لمساعدة اليمن

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن ​الولايات المتحدة​ ستقدم 225 مليون ​دولار​ لمساعدة ​اليمن​ ودعم برامج تقديم ​المساعدات الغذائية​ لهذا البلد، مشيراً إلى أن "هذه المساعدات ستتيح للبرنامج العالمي للأغذية التابع للأمم المتحدة العمل الطارئ في جنوب اليمن، بالإضافة إلى العمل المحدود في شمال اليمن".

ولفت بومبيو إلى أن "المنظمة الدولية اضطرت للحد من نشاطها بشمال اليمن هذا الشهر "بسبب استمرار التدخل من قبل ​الحوثيين​ المدعومين من قبل ​إيران​".

تجدر الإشارة إلى أن نحو 80% من إجمالي سكان اليمن، البالغ عددهم 24 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية ونحو 10 ملايين مهددون بالمجاعة، حيث كانت ​الأمم المتحدة​ قد حذرت الأسبوع الماضي من وقف أو تقليص 31 برنامجا لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن من أصل الـ 41 برنامجا بسبب نقص التمويل.