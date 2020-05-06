تيار المستقبل: كل التحية للصحافيين الحريصين على ان تبقى للكلمة سطوتها

أعلنت هيئة شؤون الإعلام في "​تيار المستقبل​"، في بيان، ان "ذكرى شهداء ​الصحافة​ اللبنانية مناسبة للتأكيد أن لا صوت يعلو فوق صوت الكلمة الحرة وما قدمته من تضحيات غالية للاستمرار في نقل الحقيقة وقول الحق من دون أن تخشى سلطات القمع وعهود الخوف من قوتها".

ولفتت الهيئة انه "كل التحية والتقدير للزملاء الصحافيين الحريصين على أن يبقى للكلمة سطوتها، في وطن لا يكاد يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى، وفي زمن تعاني فيه الصحافة كما سائر القطاعات، من دون أن تمد لها ​الدولة​ يد العون، أو تبادر للوقوف الى جانبها لتمكينها من الاستمرار في تحمل المسؤولية تجاه اللبنانيين، ولا سيما في أزمة "الكورونا"، التي لعب فيها الاعلام اللبناني دورا كبيرا في التوعية من مخاطرها وحشد الدعم المعنوي والمادي والصحي للصمود في وجهها".