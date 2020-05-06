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بلدية كترمايا تنفي ما يروج عن جريمة بالسيوف وتطالب الأجهزة الأمنية بملاحقة ومحاكمة الفاعلين

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نفى رئيس بلدية ​كترمايا​ المحامي يحي علاء الدين حصول اي اشكال او خلاف في البلدة، كما نشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي اليوم عن حصول "خلاف في البلدة استخدمت فيه السيوف و​السكاكين​".

وأكد علاء الدين ان الوضع في البلدة هادئ جدا، وان كل ما نشر لا يمت الى الواقع او الحقيقة بصلة، واشار الى ان الهدف هو تشويه صورة البلدة والمنطقة، وبث روح الخوف والرعب في نفوس ابنائها، ولفت الى ان الجريمة التي يتم تناقلها قديمة، ويعتقد انه وقعت في ​المغرب​.

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