نفى رئيس بلدية كترمايا المحامي يحي علاء الدين حصول اي اشكال او خلاف في البلدة، كما نشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي اليوم عن حصول "خلاف في البلدة استخدمت فيه السيوف والسكاكين".
وأكد علاء الدين ان الوضع في البلدة هادئ جدا، وان كل ما نشر لا يمت الى الواقع او الحقيقة بصلة، واشار الى ان الهدف هو تشويه صورة البلدة والمنطقة، وبث روح الخوف والرعب في نفوس ابنائها، ولفت الى ان الجريمة التي يتم تناقلها قديمة، ويعتقد انه وقعت في المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية كترمايا تنفي ما يروج عن جريمة بالسيوف وتطالب الأجهزة الأمنية بملاحقة ومحاكمة الفاعلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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