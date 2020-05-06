أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن وقوع إشكال مسلح بين آل العمر و آل السيد في التبانة في ​طرابلس​، وسط ​اطلاق نار​ كثيف واطلاق قنابل، وأكد سقوط جريح، حيث يعمل ​الجيش اللبناني​ على تطويق الإشكال وإعادة الهدوء للمنطقة، فيما لم تطضح أسباب ودوافع الإشكال حتى الآن.

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كانت هذه تفاصيل خبر إشكال في منطقة باب التبانة بطرابلس تخلله اطلاق نار كثيف والجيش يتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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