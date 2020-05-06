دياب: لا ينكسر القلم بالشهادة فالصحافيون هم شعلة الحرية

أعتبر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "‏لا ينكسر القلم بالشهادة، فالصحافيون هم شعلة الحرية، تحية إلى شهداء الرأي، وإلى أصحاب الكلمة الحرة، تحية إلى ​الصحافة​ في عيد شهدائها".

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