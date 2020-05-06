الفرزلي: عدم وجود بعض القيادات في بعبدا اليوم أمر سياسي ليس أكثر

أشار نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي إلى أن عدم وجود بعض القيادات في بعبدا اليوم هو أمر له علاقة بالسياسة ليس أكثر، والحديث العلمي النهائي يكون في مجلس النواب حيث سيتم طرح واقرار الورقة الإصلاحية للحكومة"، معتبراً أن "كل الأمور تحتاج إلى طبخ والطبخ بحاجة إلى حنكة ونفس عميق".
وفي مداخلة تلفزيونية، وردا على سؤال عن علاقته برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أجاب الفرزلي: "هل يجوز أن يسأل هذا السؤال؟ هو رئيس البلاد وأنا علي واجب كمواطن، وهناك توافق فكري وثقافي بقضايا كثيرة جدا مع الرئيس عون، وله مني الإحترام والتقدير، وللرئيس عون كلمة الموقع الذي يستحق والذي يجب أن يكون".
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