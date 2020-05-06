تفاصيل الإصابات الـ189 الجديدة بكورونا في المغرب- التوزيع الجغرافي

اعتمدت وزارة الصحة مساء اليوم طريقة جديدة في الكشف عن الحصيلة الجهوية لأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث نشرت ولأول مرة نسب كل جهة بدل أعداد المصابين، ما تسبب في عرقلة تتبع تطور الوباء في كل منطقة على حدة.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 189 حالة إصابة بعموم التراب الوطني، خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدأ الأزمة إلى 5408، فيما كشفت عبر بوابتها الإلكترونية النسب التفصيلية لكل لأعداد المصابين بكل جهة.

وباحتساب النسب المنشورة على البوابة الرسمية، وتحويلها إلى أعداد، مع مقارنتها مع حصيلة يوم أمس، يتبين تسجيل 41 حالة جديدة بالبيضاء سطات بإجمالي 1403 حالة، و38 بجهة الرباط سلا القنيطرة بإجمالي 491، و31 بجهة مراكش آسفي بإجمالي 1122، و30 بجهة فاس مكناس بإجمالي 695 حالة.

كما يتضح تسجيل 21 حالة جديدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بإجمالي 761، و16 حالة جديدة بجهة درعة تافيلالت بإجمالي 567 حالة، و4 حالات جديدة ببني ملال خنيفرة بإجمالي 89 حالة، و5 حالات جديدة بجهة الشرق بإجمالي 180، وحالتين جديدتين بجهة سوس ماسة بإجمالي 54 حالة، وحالة واحدة جديدة بجهة كلميم بإجمالي 40.

أما جهتا الداخلة والعيون، فلم تسجلا إصابات جديدة بالفيروس، بعد تعافي المصابين السابقين بهما.