ألمانيا تعلن رسميا استئناف “البوندسليجا”.. أول دوري كرة قدم داخل أوربا يعلن عودة نشاطه

أعلنت السلطات الألمانية، رسميًا، قرارها باستئناف الدوري الألماني، في النصف الثاني من شهر ماي الجاري، دون تحديد موعد “محدد” لانطلاق المباريات مرة أخرى.

وجاء قرار السلطات بالسماح بإقامة مباريات الدرجتين الأولى، والثانية “من أجل الحد من الأضرار الاقتصادية” للأندية الست والثلاثين، وهي فكرة “مقبولة”، اعتبارا من تاريخ معين في ماي الجاري، وفقا للقرار، الذي نقلته فرانس برس.

ويعد الدوري الألماني “البونديسليك”، أول دوري كرة قدم داخل أوربا يعلن عودة نشاطه، في ظل تفشي فيروس “كوفيد19″، ومن المنتظر أن تلحق به باقي الدوريات الأخرى داخل القارة العجوز.

وقد سجلت ألمانيا، حتى صباح اليوم الأربعاء، أكثر من 164800 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 800 حالة، منذ أمس الثلاثاء، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية.