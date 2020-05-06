“الجائحة ستتراجع تدريجياً”.. الصحة العالمية: خطر العودة إلى الإغلاق وارد في حال عدم الالتزام بالتدرج

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيتراجع تدريجياً، لكن لن يكون من الممكن على الإطلاق العودة إلى العمل مثلما كان عليه.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، إن خطر العودة إلى حالة الإغلاق واقعي جداً، في حال عدم إدارة دول العالم الفترة الانتقالية بطريقة حذرة مع اتباع النهج، لإلغاء القيود على مراحل، وبشكل تدريجي.

وأشار غيبريسوس إلى أن العالم “لن يتمكن من وقف الجائحة قبل التعامل مع أشكال عدم المساواة، التي تغذيها”.

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ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى أن “الاستثمار في قطاع الصحة، الآن، سينقذ حياة الناس لاحقاً”، مضيفا: “هذا هو الدرس، الذي يجب استخلاصه من جائحة كورونا”.

يذكر أن العدد الإجمالي للإصابات بفيرهس كورونا المستجد حول العالم، وصل إلى 3,765,648، منها 260,377 وفاة، فيما تعافى 1,268,657 شخصاً.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الحصيلة العالمية للإصابات بـ1,242,267، وتليها كل من إسبانيا، وإيطاليا، والمملكة البريطانية المتحدة، ثم فرنسا.