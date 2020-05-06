تعزية ومواساة للزميلة حنان باكور في وفاة جدتها

انتقلت إلى عفو الله، فجر اليوم الأربعاء، 12 رمضان المعظم، المرحومة أم كلتوم، جدة زميلتنا حنان باكور لأمها.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، بأحر تعازيها إلى الزميلة العزيزة مديرة موقع “اليوم 24″، وإلى والدتها الحاجة عائشة وكل أفراد أسرتها، راجين من المولى جل وعلا، الذي اختار الفقيدة العزيزة إلى جوار ربه في هذا الشهر الفضيل، أن يتقبلها بواسع رحمته، ويكرم نزلها، ويوسع مدخلها، ويثبتها عند السؤال، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون‎