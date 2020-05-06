موريتانيا.. أول بلد عربي ينتصر على كورونا يعلن إعادة فتح الأسواق والسماح بصلاة الجمعة

بعد أيام من إعلانها، أول بلد عربي ينتصر على فيروس كورونا المستجد، قررت الجارة الجنوبية موريتانيا، اليوم الأربعاء، تخفيف القيود الاحترازية.
وقررت السلطات الموريتانية اليوم الأربعاء، البدء في تخفيف الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال السماح بصلاة الجمعة، مع فتح الأسواق والمطاعم.
وأوضحت السلطات الموريتانية، أن قراراتها الجديدة اليوم، تشكل تأجيل موعد بدء سريان حظر التجوال حتى الساعة 11 ليلا، مضيفة أن إعادة افتتاح الأسواق، مرفوق باعتماد ضوابط واحتياطات عامة.
وكانت موريتانيا، قد أعلنت في 19 من شهر أبريل الماضي، خلوها من فيروس “كورونا” المستجد، بعد شفاء آخر المصابين من كوفيد-19، لتصبح أول بلد عربي يعلن انتصاره على الفيروس.
وسجلت موريتانيا، سبع إصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره على أراضيها في شهر مارس، شفي ستة مصابون، وسجلت وفاة سيدة واحدة متأثرة بمضاعفات الفيروس.
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