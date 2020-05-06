تسبب انقلاب جرار، أمس الثلاثاء، في إقليم شفشاون، في مصرع سائقه على مستوى الطريق المؤدية إلى دوار تيماثن في جماعة بني صالح.
ووفق المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الجرار انحرف عن مساره بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انقلابه، وإصابة سائقة بجروح خطيرة تسببت في وفاته على الفور.
وانتقلت عناصر الدرك الملكي، والسلطات المحلية إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس في شفشاون.
كانت هذه تفاصيل خبر شفشاون.. انقلاب جرار في جماعة بني صالح يودي بحياة سائقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.