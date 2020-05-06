شفشاون.. انقلاب جرار في جماعة بني صالح يودي بحياة سائقه

تسبب انقلاب جرار، أمس الثلاثاء، في إقليم شفشاون، في مصرع سائقه على مستوى الطريق المؤدية إلى دوار تيماثن في جماعة بني صالح.

ووفق المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الجرار انحرف عن مساره بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انقلابه، وإصابة سائقة بجروح خطيرة تسببت في وفاته على الفور.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي، والسلطات المحلية إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس في شفشاون.