علم لدى مصدر عسكري، اليوم الأربعاء، أن خفر السواحل التابعين للبحرية الملكية تمكنوا، في الفترة ما بين 02 و 04 ماي 2020، من توقيف 157 مرشحا للهجرة غير الشرعية في البحر الأبيض المتوسط كما في المحيط الأطلسي.
وأوضح المصدر نفسه أن هؤلاء المرشحين، الذين ينحدر معظمهم من جنوب الصحراء، من بينهم 30 امرأة وبضع قاصرين، كانوا على متن قوارب مطاطية مهترئة، وقد تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات خفر السواحل التابعين للبحرية الملكية قبل إعادتهم سالمين إلى أقرب الموانئ للمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر في يومين.. البحرية الملكية توقف 157 مرشحا للهجرة غير الشرعية في المتوسط والأطلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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