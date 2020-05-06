الصحة الإسرائيلية: تعافي 10637 مريض كورونا وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 239

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 239 فيما استقر عدد الإصابات النشطة عند 5434 مريضًا.

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