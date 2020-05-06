الرئيس الأمريكي يتراجع عن حل لجنة أزمة كورونا

الأربعاء 6 مايو 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه عدل أخيرا عن إلغاء خلية الأزمة التي تتولى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وشكلت لتنظيم الرد على المستوى الفيدرالي لمواجهة الوباء.



وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أعلن أن هذه الخلية يفترض أن تحل في الأسابيع المقبلة للعودة إلى عمل تقليدي تتولاه الوزارات.

وفي سلسلة تغريدات، أكد ترامب أن هذه الخلية التي يرأسها بنس وتضم بشكل خاص مسؤولي الوكالات الصحية وأطباء كانت فعالة إلى حد أنها ستستمر "بشكل دائم".

لكنه أوضح أنه قد يقرر أن "يضيف أو يسحب" أعضاء من هذه المجموعة.

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وتنسق الخلية التي يرأسها بنس وترفع تقاريرها إلى ترامب بين المعاهد الطبية والمسؤولين السياسيين وحكام الولايات الذين قضى بعضهم أسابيع في محاولات حثيثة لمساعدة المستشفيات المكتظة بالمصابين بالفيروس.

وطلبت الخلية أيضا من خبراء طبيين لصياغة التوصيات بشأن التباعد الاجتماعي.

وكان الرئيس الأمريكي دعا، الثلاثاء، من أريزونا إلى استئناف النشاط الاقتصادي بقوة رغم أن ذلك قد يزيد من حصيلة وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وقال: "لا يمكننا إبقاء بلدنا مغلقا للسنوات الخمس المقبلة"، مقرّاً بأن بعض الناس "سيتأثرون بشدة".

وأضاف: "لا أقول إن كل شيء مثالي، لكن علينا أن نفتح بلادنا وفي وقت قريب".

وتجاوزت الولايات المتحدة عتبة الـ70 ألف وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، ويمكن أن تبلغ 100 ألف قبل بدء يونيو/حزيران بحسب عدة نماذج لبيانات انتشار الوباء.