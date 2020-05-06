شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا تتجه نحو تسريع العودة إلى الحياة الطبيعية والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020 ستقرر ألمانيا وهي بين الدول الأقل تضررا بوباء فيروس كورونا ،اليوم الأربعاء، قطع مراحل حاسمة في إجراءات تخفيف العزل التي فرض لاحتواء كوفيد-19، والعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية عبر إعادة فتح كل المتاجر والمدارس واستئناف دوري كرة القدم خلال مايو الجاري.

Advertisements واشارت مسودة اتفاق بين الحكومة ومسؤولي المناطق حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها إلى أن هذه الإجراءات أصبحت ممكنة مع بقاء "عدد الإصابات الجديدة" بفيروس كورونا المستجد "ضئيلا" بعد مرحلة أولى من تخفيف الإجراءات في 20 ابريل، موضحة أنه لم تسجل "أي موجة جديدة" للعدوى حتى الآن.

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