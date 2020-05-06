شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق اليابان والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020 ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر شرق اليابان، اليوم الأربعاء، ولم يصدر أي تحذير من أمواج مد بحري عاتية.

Advertisements واوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان نشرته وكالة الانباء اليابانية (كيودو)، بأن الزلزال سجل 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات في مدينة تشيبا بجوار العاصمة طوكيو على عمق حوالي 70 كيلومترًا تحت سطح الأرض في المنطقة الشمالية الغربية للمدينة ولم ترد تقارير عن وقوع أية أضرار أو إصابات.

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