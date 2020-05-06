شكرا لقرائتكم خبر عن 387 حالة كورونا جديدة و17 وفاة في مصر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية
لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا، مبينًا أن ال 387 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي.
وقال "مجاهد" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم
شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر 387 حالة كورونا جديدة و17 وفاة في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.