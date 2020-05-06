شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليوناني: لن نسمح لتركيا بعسكرة أى خلاف والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اليوم الأربعاء "لدينا التزام تجاه الدفاع عن مصالحنا الوطنية وسيادتنا الوطنية وعدم السماح لتركيا قيادة علاقتنا لدرجة من التصاعد تفضي بنا إلى عسكرة أي خلاف".

وذكر ديندياس في حوار مع محطة "ريال إف إم" الإذاعية: "للأسف تركيا لا تتجاوب مع يد الصداقة التي تمدها بلادنا لها باستمرار".

وأضاف في الحوار الذي نقلته وكالة الأنباء اليونانية: أن بلاده لن تتبع تركيا في مسار كارثي، مشددا على أن الدولة المجاورة تقود الأشياء باتجاه تصاعد مطرد لن يؤدي إلى نتائج جيدة لكل من اليونان وتركيا أو للمنطقة الأوسع.

Advertisements

وتابع: "نحن لن نضفي الصبغة العسكرية على الأزمة مع تركيا. إنه فخ تنصبه تركيا لليونان بأن نتحرك من مسرح الشرعية إلى مسرح التصرفات من هذا النوع. إن عسكرة الاختلافات مع تركيا لن تؤدي إلى حل، سوف تؤدي إلى تدهور"، مشددا على أن "اليونان تحتفظ بكافة حقوق الدفاع عن مجالها الوطني".

وأشار ديندياس إلى أن اليونان تجري مفاوضات فيما يتعلق بترسيم حدود منطقتها الاقتصادية الحصرية مع إيطاليا ومصر، بينما سوف تبدأ نقاشات ذات صلة في مرحلة ما مع قبرص ومع ألبانيا.

وهناك توتر في العلاقات بين تركيا واليونان تتعلق بجزيرة قبرص المقسمة بين انقرة واثينا ورفض الأخيرة تسليم الحكومة التركية 8 ضباط من الجيش التركي متهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي جرت في تركيا في يوليو 2016، واتهام تركيا لها بتقديم الدعم للانقلابيين، إضافة إلى توترات تتعلق بمحاولات تركية للتنقيب عن الغاز في مياه متنازع عليها.