شكرا لقرائتكم خبر عن الفيضانات تقتل 200 شخصاً وتشرد 100 ألف آخرين فى كينيا والان نبدء بالتفاصيل

لقي أكثر من 200 شخصًا مصرعهم في فيضانات تشهدها كينيا منذ ثلاثة أسابيع وحتى الآن.

وأفادت وكالة الأنباء الكينية اليوم، أن الفيضانات والانهيارات الأرضية شردت 100 ألف شخص، وألحقت اضراراً عديدة بالبنية التحتية.

وأوضح وزير الطاقة تشارلز كيتر، أن مستويات المياه في سدين رئيسيين مرتفعة بشكل غير مسبوق، مما دفع بالسلطات إلى إجلاء القرويين المعرضين للخطر.