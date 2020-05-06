شكرا لقرائتكم خبر عن "غوتيريش" يشدد على أهمية حماية ذوي الإعاقة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحكومات على وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في صميم جهود التصدي لمرض كوفيد-19 والتعافي منه.

ودعا غوتيريش، في موجز السياسات المعني بذوي الإعاقة ومرض فيروس كورونا الذي أصدره اليوم، إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أنهم هم الاستثمار في المستقبل المشترك.

وأفاد أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم من بين أكثر الفئات تضررا، حيث أنهم يواجهون نقصا في المعلومات المتعلقة بالصحة العامة، وتدابير النظافة الأساسية، مشيراً إلى أنهم إذا ما أصيبوا بكوفيد-19، فمن المرجح أن يصاب الكثيرون منهم بحالات صحية قاسية قد تؤدي إلى الوفاة.

وأكد غوتيريش أهمية أهداف التنمية المستدامة في إنشاء مجتمعات أكثر شمولاً تتيح إمكانية أكبر لوصول ذوي الإعاقة.