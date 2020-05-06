الأونروا: نعمل على أساس شهري بسبب وقف الدعم الأميركي

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” إن الأموال التي لديها لا تكفي إلا للعمل حتى نهاية مايو وذلك بسبب قرار الولايات المتحدة وقف تمويلها للوكالة. وحجبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018 مساهماتها السنوية التي تبلغ 360 مليون دولار عن أونروا التي تقدم مساعدات لنحو 5.5 مليون من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية والأردن ولبنان وسوريا.

وقالت إليزابيث كامبل مديرة مكتب أونروا في واشنطن للصحفيين إن قطع المساعدات الأميركية كان له “تأثير كبير” على قدرة الوكالة على مساعدة الأشخاص الذين يحتاجون المساعدة. وأضافت في مؤتمر من واشنطن عبر تطبيق زووم “نعمل أساسا على نحو شهري. الأموال التي بحوزتنا الآن تكفي لدفع رواتب العاملين في مجال الصحة لدينا وعددهم 30 ألفا حتى نهاية هذا الشهر”. وقالت إن أونروا لم تحصل إلا على ثلث ميزانيتها السنوية التي تبلغ 1.2 مليار دولار وإنها تواجه “أسوأ أزمة مالية” منذ بدء عملياتها قبل 70 عاما تقريبا. وأضافت كامبل أن الوكالة تسعى‭‭ ‬‬إلى حد ما لسد العجز البالغ 800 مليون دولار من خلال توجيه مناشدات لدول أوروبية وخليجية لتقديم تبرعات طارئة. وقالت إن التبرعات التي قدمها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا والسويد وكندا واليابان ساهمت في سد الفجوة في ميزانية أونروا لعام 2020 في حين قدمت السعودية أيضا تمويلا لمشروعات بعينها.