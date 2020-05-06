أضواء كاشفة: لماذا انتشرت الأوبئة في السنوات الأخيرة؟

ناصر بن سالم اليحمدي:

ما كاد العالم يفيق من فزع انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول بعد أخبار عن اكتشاف علاج ناجع له حتى ظهرت أمراض أخرى فتاكة تهدد البشرية أيضا مثل مرض “جنون البقر” الذي عاود الرجوع في سويسرا بعد اختفاء 8 سنوات والذي ينتقل من البقر إلى البشر.. وظهور سلالة جديدة من فيروس “أتش 5 أن 1″ المسبب لإنفلونزا الطيور في الصين .. ناهيك عن تفشي الإنفلونزا الموسمية في فرنسا وفيروس لاسا في نيجيريا والذي قضى على 41 شخصا في شهر واحد وغيرها من الأمراض الفتاكة.

السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا انتشرت الأوبئة في السنوات الأخيرة رغم تقدم الطب؟.. وكيف أصبحت الفيروسات أشد فتكا وشراسة لهذه الدرجة؟

لا شك أن الكثافة السكانية على كوكب الأرض لها تأثير كبير في ذلك بعد أن أصبحت أكبر بكثير عما مضى، مما يعني أننا نزداد قربا من بعضنا البعض، خصوصا مع تطور وسائل المواصلات كالطائرات والسيارات والقطارات التي أصبحت تنقل الأفراد بكل سهولة من مجتمع لآخر، وبالتالي فإن هذا يسهل انتقال الفيروسات بين الدول مثلما حدث مع فيروس كورونا الأخير الذي انتشر في عشرات الدول خلال أيام وجيزة، لا سيما أنه ينتقل عبر السعال والعطس، وهي وسائل نقل قوية في ظل صغر المساحة التي يعيش عليها البشر، فكيفي أن نعرف أن 4 مليارات شخص من أصل 7.7 مليار يعيشون على واحد في المئة فقط من مساحة الكوكب الأزرق.

كما أن تصرفات بعض البشر الغريبة والمنافية للفطرة الإنسانية تتسبب في انتشار هذه الأوبئة كتناول الخفاش والثعبان الحي والحشرات التي كانت حاملة للمرض مما تسبب في انتقالها إلى الإنسان، بالإضافة إلى أن قطع واحتراق الغابات أدى إلى هروب الحشرات والفئران والحيوانات المريضة إلى الأماكن المأهولة بالسكان وساعد في انتقال الأمراض إليهم .. إلى جانب إهمال عنصر النظافة من قبل البعض.

رغم التقدم الذي وصل إليه العلم إلا أنه ما زال يقف عاجزا أمام تهديدات الأوبئة والفيروسات التي توحشت بسبب الأدوية والمضادات الصناعية التي يتناولها الإنسان وتكيفت الفيروسات على مقاومتها.. لذلك فإننا في حاجة لبرنامج صحي دولي يكافح تهديدات الفيروسات في مهدها ويساهم في احتواء الأزمة قبل تفشيها وتحولها لوباء بعيدا عن منطق الربح والخسارة الذي تضعه شركات الأدوية في الاعتبار عند مكافحة هذه الأمراض .. ولكن بالطبع البداية تكون من التوعية بأهمية النظافة واتخاذ التدابير الوقائية لأن الوقاية خير من العلاج فحتى الآن أمكن السيطرة على الفيروسات التي تظهر بين الحين والآخر رغم وقوع الكثير من الضحايا، ولكن لا نعرف ماذا تخبئ لنا الأيام؟ وما الفيروس القادم ومدى قوته وشراسته؟

سوق الإنترنت المظلم يهدد البشرية

في الوقت الذي تتسابق فيه الدول للعثور على علاج ناجع لفيروس كورونا وبين الفينة والأخرى تعلن إحداها عن اقتراب التوصل لهذا العلاج والقيام بتجربته على بعض المرضى، نجد فئة خبيثة تعبث في الظلام وتسعى لاستغلال الظروف الطارئة التي تمر بها الشعوب لجني المكاسب والأموال حتى ولو على حساب أرواح الناس.

فلقد كشف تقرير للجامعة الوطنية الأسترالية عن “مجرمين يبيعون دماء المتعافين من مرضى فيروس كورونا على شبكة الإنترنت المظلم” بعد الإعلان عن احتمالية الشفاء باستخدام بلازما الدم الخاصة بالمتعافين والعمل على تجربتها من قبل بعض الدول ومنها السلطنة .. ويعرض هؤلاء المجرمون أيضا مئات المنتجات واللقاحات المزيفة بزعم أنها علاج ناجع للمرض القاتل ويستخدمون في سبيل ذلك بعض البيانات المسربة من التجارب التي تجريها معامل الدول المختلفة .. بالإضافة إلى كميات كبيرة من معدات الحماية الشخصية مجهولة المصدر وغير ذلك مما يتعلق بفيروس كورونا.

لا شك أن هذا السوق الأسود الخفي الذي يعربد فيه المجرمون الإلكترونيون يحمل الكثير من المخاطر للبشرية؛ لأن هناك أناسا ممن أصابهم اليأس يبحثون عن أية وسيلة للخروج من نفق الفيروس المظلم في ظل عدم توصل العلماء لدواء شاف لهذا المرض، وبالتالي فإن أي أمل بالنسبة لهم ولو زائف قد يكون بمثابة طوق النجاة الذي يخرجهم من محنتهم.

إن الجريمة الإلكترونية الآن أصبحت تتلاعب بصحة البشر وهذا مؤشر خطير ويجب التصدي له في أسرع وقت ممكن .. فالجائحة لا أحد يعلم متى ستنتهي أو متى يتم اكتشاف دواء يقضي على الفيروس، وهناك الملايين حول العالم الآن مصابون بالمرض ويبحثون عن الدواء الناجع الذي يخلصهم من آلامهم، كما أن هناك ملايين أيضا يصيبهم الرعب خوفا من الإصابة به .. ومن أجل هؤلاء على الدول التكاتف ومواجهة العصابات التي تبحث عن جني المال بأي طريقة كانت بغض النظر عن مراعاة المبادئ أو حتى حق الحياة.

يجب ألا ينساق الناس وراء بائعي الأوهام والنصابين وأن يأخذوا المعلومات والأدوية وكافة المستلزمات الوقائية والعلاجية من المصادر الموثوق فيها والتي تقرها وزارات الصحة حول العالم ومنظمة الصحة العالمية لأن حياتهم ليست رخيصة.

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مسك الختام

قال تعالى: “مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم”.