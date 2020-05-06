نقص الأكسجة.. عرض غامض للإصابة بالفيروس يحير الأطباء ويفتك بالمريض

ـ السجن 5 سنوات لمن تعمد نقل العدوى للآخرين في السعودية

ـ مطاعم بالإمارات تعود للعمل والخطوط الجوية القطرية تخطط لخفض بالوظائف

ـ إصابات جديدة في الكويت والبحرين وتسجيل أول وفاة في اليمن

ـ رحلات إجلاء العراقيين مستمرة وارتفاع المصابين في المغرب والجزائر

ـ مصريون عالقون في الكويت يصلون القاهرة وإنجاز كبير ضد الجائحة في الأردن

ـ 9 إصابات جديدة في لبنان وفوق 100 ألف إصابة في إيران

ـ الوفيات في أميركا تتجاوز 72 ألفا وتوقعات بصيف قاتم

ـ خطة بريطانية لتخفيف القيود وارتفاع جديد بالوفيات في إسبانيا

ـ إجراءات جديدة لتخفيف الزحام في باريس وألمانيا تستعد لإعادة فتح المدارس والمتاجر

ـ الصين تستعد لإنتاج 100 مليون من لقاح واعد واليابان ربما تعتمد عقار ريمديسيفير

ـ الإصابات تجاوزت 50 ألفا في بيرو والنمسا تعلن السيطرة على الوباء

لندن ـ عواصم ـ وكالات:

كشف أطباء أميركيون عن حالة غريبة تنتاب المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيرت الأطباء، ودفعتهم للتشكيك في المبادئ الأساسية لعلم الأحياء. حيث أوضحت صحيفة “ميامي هيرالد” الأميركية أن تلك الأعراض يمكن تصنيفها بأنها ذات “خطورة بالغة” لأن المصاب بها قد يفصل بينه وبين الوفاة ساعات قليلة فقط. وأطلق الأطباء على ذلك العرض الغامض اسم “نقص الأكسجة”، والتي تعني أن المريض لا يعاني من مشاكل في التنفس ويتنفس بصورة طبيعية، ولكن يعاني من انخفاض خطير في مستويات الأكسجين في الدم. ويحاول حاليا الأطباء اكتشاف طريقة يمكن من خلالها معرفة الشخص المصاب بذلك العرض في وقت مبكر لأن دقائق قد تكون حاسمة بين الحياة والموت لمن يصاب بذلك العرض. ونقلت الصحيفة عن جوناثان بانارد سميث، استشاري الرعاية الحرجة والتخدير في مستشفى مانشستر الملكي الإنجليزي:”من المثير للاهتمام أن نرى الكثير من الناس يأتون إلى المستشفى وهم لا يعانون من مشاكل في التنفس، ولكن نرى أن تشبع الأكسجين في الدم منخفض جدا، وهو ما يؤدي إلى تعطل جميع وظائف أعضاء الجسم”. ويتشابه الوصول إلى هذه المستويات مع ما يعانيه متسلقو الجبال، وقد تؤدي إلى سكتة دماغية مفاجئة، لأن الدماغ ليست مجهزة لمراقبة مثل تلك الانخفاضات في مستويات الأكسجين. وتابع “لكن بعض المرض قادرين على التنفس بشكل مريض، رغم أنهم يعانون من انخفاض في مستويات الأكسجين، ويبدأ الجسم في إرسال إشارات مقلقة للدماغ عندما لا تتمكن الرئة من طرد ثاني أكسيد الكربون. ويعترف العلماء أن التفسيرات المحتملة لذلك العرض الخطير، غير معروفة ببساطة حتى الآن وتحتاج المزيد من البحث.

خليجيا، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن عقاب كل من يتعمد نقل عدوى فيروس “كورونا” المستجد للآخرين، بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار)، أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بالسجن والغرامة معاً. كما توعدت مخالفي العزل أو الحجر الصحي بغرامة بحد أقصى 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار) أو السجن لمدة لا تزيد عن سنتين، أو كلا العقوبتين.

وفي إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة عاودت المطاعم والمقاهي مركز الأعمال والسياحة في الإمارات، فتح أبوابها في الآونة الأخيرة لكن ليس بكامل طاقتها الاستيعابية. وعلى الرغم من تخفيف القيود ما زال رواد تلك الأماكن في حالة تردد من العودة لها مثلما كانوا من قبل، لا سيما وأن عودتها للعمل تزامنت مع شهر رمضان. وتبعت أبوظبي، عاصمة الإمارات، دبي وأعلنت إعادة فتح ثلاثة مراكز تسوق بنسبة 30 في المئة من طاقتها الاستيعابية بعد اعتماد إجراءات السلامة، بما في ذلك تركيب أجهزة للفحص الحراري. يأتي ذلك فيما تخطط الخطوط الجوية القطرية لخفض عدد كبير من الوظائف بسبب القيود على السفر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وأبلغت أطقم الضيافة بأن يستعدوا لتسريحات، بحسب إخطار للشركة اطلعت عليه رويترز. وإجمالا، سجلت قطر نحو 18 ألف إصابة بكورونا. بعد تسجيلها أمس 830 إصابة جديدة. من جانبها، اعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة شفاء كما اعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 526 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5804 حالة.

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الى ذلك، أكدت السلطات الصحية في اليمن رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وهي لمواطن صومالي الجنسية عُثر عليه ميتا في أحد فنادق صنعاء. من جانبه سير العراق رحلتين استثنائيتين الأولى برية إلى الكويت، والثانية جوية إلى مصر، لإعادة مواطنيه العالقين هناك. وفي المغرب قالت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 163 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 5382 حالة. كما أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 190 إصابة جديدة و5 وفيات. في السياق، وصل مطار القاهرة الدولي مساء أمس الاول أولي رحلات الجسر الجوي لعودة المصريين العالقين بالكويت، والذي يستمر بمعدل رحلتين يوميًا، لنقل نحو خمسة آلاف مصري. وكان على متن الطائرة 298 ‪مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية وقد أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 388 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة. وفي الأردن قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إنه لا توجد إصابات داخل المملكة لليوم الثامن على التوالي، فيما سجلت 6 إصابات على الحدود. وهذا في وقت أكد فيه إن بلاده ستواصل فرض حظر التجول الليلي اليومي حتى بعد احتواء انتشار الفيروس. وفي فلسطين قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن حكومته قررت تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في لبنان تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 750 حالة.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 6418 حالة، بعد تسجيل 78 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور امس بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 101 ألف و 650 حالة، بعد تسجيل 1680 حالة إصابة جديدة.

وفي أميركا، أظهر إحصاء لرويترز أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت 72 ألف بينما رفع نموذج رئيسي للتوقعات تقديره السابق للوفيات إلى المثلين تقريبا.

بدورها، قالت صحيفة التايمز إن بريطانيا وضعت خطة من ثلاث مراحل لتخفيف تدابير العزل العام التي فرضتها في نهاية مارس لاحتواء تفشي فيروس كورونا. الى ذلك، ارتفع العدد اليومي لحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في إسبانيا إذ سجلت السلطات الصحية 244 وفاة ارتفاعا من 200 في كل يوم الأيام الثلاثة الماضية. كما قالت وكالة الحماية المدنية إن الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد 19 في إيطاليا ارتفعت بواقع 236 حالة مقابل 195 أمس الاول. من جانبها، قررت بلدية العاصمة الفرنسية باريس تخصيص بعض الشوارع المزدحمة فيها ليكون السير فيها مقصورا على من يستخدمون الدراجات الهوائية أو المشاة، وهو ما يعتبره البعض إجراء غير مسبوق في تاريخ الجيل الحالي من سكان المدينة. وذكرت قناة “فرنسا 24″، أن الهدف من ذلك هو التخفيف من الزحام، خاصة بعدما قررت تخفيف إجراءات الإغلاق. من جهتها، تعتزم ألمانيا رفع إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا “بشكل كامل” هذا الشهر. في السياق، أعلنت وزارة الصحة في النمسا أن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بات تحت السيطرة، عقب ثلاثة أسابيع على بدء تخفيف إجراءات القيود المشددة. وفي الصين أكد باحثون الاستعداد لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح يعالج فيروس كورونا بدأ منذ فترة قصيرة تجربته على البشر.

ويتم حاليا إجراء 4 تجارب على البشر من اللقاح الذي لا تتجاوز جرعته نصف ميلي ليتر، بعدما أثبت نجاحه على القردة. ويعتمد اللقاح على توليد عنصر طفيلي خامل يهاجم الفيروس، ويحمل اسم “كورونافاك”. وأكدت الشركة المنتجة أن اللقاح لم يترك أي آثار جانبية واضحة على القردة، كما أن القرود التي أعطيت الجرعة الأكبر استجابت بشكل جيد عقب 7 أيام من إصابتها بالفيروس، ولم يعثر على أي آثار له في بلعوم أو رئتي القرود. بدورها، قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو إن عقار ريمديسيفير المضاد للفيروسات، الذي تنتجه شركة جيلياد ساينسز، ربما تعتمده اليابان كعلاج لمرضى كوفيد 19 في الداخل عندما تجتمع هيئة المراجعة التابعة لوزارة الصحة اليوم الخميس. على صعيد متصل، قال رئيس بيرو مارتن فيزكارا إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تجاوز 50 ألفا.