مجلس الوزراء السعودي: القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعرب والمسلمين

الرياض ـ وكالات: قال مجلس الوزراء السعودي مساء امس الاول إن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين. ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، بيانا جاء فيه أن مجلس الوزراء اطلع على ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من إدانة للمخططات الإسرائيلية لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية.

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