عدوان إسرائيلي يستهدف غزة

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

قالت وسائل إعلام فلسطينية إنه سمع دوي انفجار شمال قطاع غزة، مشيرة أن جيش الاحتلال قصف أهدافا في قطاع غزة. وأضافت المصادر، أن مدفعية بجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق بيت حانون.

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