مصدر برلماني يكشف عن مرشحين جدد لثلاث وزارات

كشف مصدر برلماني، الاربعاء، عن مرشحين جدد لثلاث وزارات وهي العمل والعدل والزراعة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المرشحين الثلاثة الجدد في كابينة الكاظمي هم عادل حاشوش الركابي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وخالد شواني لوزارة العدل ونسيم عريبي عبدالله عبيد لوزارة الزراعة". ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته اليوم المخصصة للتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

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