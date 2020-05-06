نائب: المتواجدون حالياً داخل قبة البرلمان أكثر من 200 نائب

وقال االبديري في حديث لـ الخليج 365، إن "المتواجدين حاليا داخل قبة البرلمان أكثر من ٢٠٠ نائب، وهم بانتظار نقاط حوار بسيطة سيتم حسمها الآن بين القوى السياسية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الحاضرين بإنتظار وصول مصطفى الكاظمي لعقد الجلسة خلال اقل من ساعة".



ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته اليوم المخصصة للتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.