نائب: المتواجدون حالياً داخل قبة البرلمان أكثر من 200 نائب

أعلن النائب علي البديري، الأربعاء، عن وصول أكثر من 200 الى قبة مجلس النواب بانتظار عقد جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي.
وقال االبديري في حديث لـ الخليج 365، إن "المتواجدين حاليا داخل قبة البرلمان أكثر من ٢٠٠ نائب، وهم بانتظار نقاط حوار بسيطة سيتم حسمها الآن بين القوى السياسية".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الحاضرين بإنتظار وصول مصطفى الكاظمي لعقد الجلسة خلال اقل من ساعة".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته اليوم المخصصة للتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الحاضرين بإنتظار وصول مصطفى الكاظمي لعقد الجلسة خلال اقل من ساعة".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته اليوم المخصصة للتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
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