مصدر: الفريق سعد العلاق رئيساً لأركان الجيش في حال تمرير الغانمي للداخلية

أفاد مصدر سياسي، الأربعاء، الفريق سعد مزهر العلاق سيكون رئيس أركان الجيش في حال تمرير الغانمي وزيرا للداخلية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الفريق سعد مزهر العلاق رئيساً لأركان الجيش في حال تمرير الغانمي وزيرا للداخلية ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته اليوم المخصصة للتصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

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