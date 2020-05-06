بدء توافد اعضاء البرلمان استعداداً لعقد جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية

افاد مصدر برلماني، الاربعاء، ببدء توافد اعضاء البرلمان استعداداً لعقد جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل توافدوا الى مقر البرلمان استعداداً للجلسة المقررة للتصويت على الكابينة الحكومية التي ارسلها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان بعد قليل جلسة لمنح الثقة للكابينة الوزارية التي قدمها الكاظمي.