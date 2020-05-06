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فيديو يعرض قصي خولي للسخرية والانتقادات

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شارك الفنان السوري قصي خولي في برنامج "إغلب السقا" الذي تقدمه المذيعة اللبنانية رزان مغربي مع الفنان المصري أحمد السقا.

وفي إطار الحلقة أشارت رزان قائلة للممثل: "عليك أن تثبت نفسك الآن" ليفاجئها بالإجابة: "تتزوجيني؟". وهو ما أحدث ضجة في أوساط المتابعين على الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" كما في الحاضرين في الاستديو.

 

وتعرض الفنان على إثر هذا لموجة واسعة من الانتقادات حيث تذكر المتابعون زوجته مديحة الحمداني التي أثارت ضجة كبيرة في الوقت الاخير بسبب ظهورها في فيديوهات تحدثت فيها عن إهماله لها.

كما سلطت الأضواء على الممثل بعد قيامه بتغيير صورة البروفايل الخاصة بحسابه على "تويتر" مستخدماً صورة له وهو يحمل الطفل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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