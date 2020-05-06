فيديو يعرض قصي خولي للسخرية والانتقادات

شارك الفنان السوري قصي خولي في برنامج "إغلب السقا" الذي تقدمه المذيعة اللبنانية رزان مغربي مع الفنان المصري أحمد السقا.
وفي إطار الحلقة أشارت رزان قائلة للممثل: "عليك أن تثبت نفسك الآن" ليفاجئها بالإجابة: "تتزوجيني؟". وهو ما أحدث ضجة في أوساط المتابعين على الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" كما في الحاضرين في الاستديو.
كما سلطت الأضواء على الممثل بعد قيامه بتغيير صورة البروفايل الخاصة بحسابه على "تويتر" مستخدماً صورة له وهو يحمل الطفل.
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