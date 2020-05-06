فيديو يعرض قصي خولي للسخرية والانتقادات

وفي إطار الحلقة أشارت رزان قائلة للممثل: "عليك أن تثبت نفسك الآن" ليفاجئها بالإجابة: "تتزوجيني؟". وهو ما أحدث ضجة في أوساط المتابعين على الحسابات التي أعادت نشر المقطع على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" كما في الحاضرين في الاستديو.

وتعرض الفنان على إثر هذا لموجة واسعة من الانتقادات حيث تذكر المتابعون زوجته مديحة الحمداني التي أثارت ضجة كبيرة في الوقت الاخير بسبب ظهورها في فيديوهات تحدثت فيها عن إهماله لها.

كما سلطت الأضواء على الممثل بعد قيامه بتغيير صورة البروفايل الخاصة بحسابه على "تويتر" مستخدماً صورة له وهو يحمل الطفل.