تعلمي كيفية تحضير شراب الجلاب في المنزل

يعتبر عصير الجلاب من المشروبات التي يحب معظم الأشخاص تناولها خلال فترة الإفطار في رمضان. فهو يحتوي على العديد من المكونات المغذية كما أنه ينعش الجسم ويزوده بالطاقة. وما لا يعرفه الكثيرون هو أنه يمكن تحضيره في المنزل بطريقة سهلة.
يغسل الزبيب وينقع في وعاء يحتوي على كمية كافية من الماء لمدة ليلة كاملة. في اليوم التالي يتم طحن الحبات بواسطة الخلاط حتى تتحول إلى مزيج كريمي ناعم.
يصفى المزيج بواسطة قطعة شاش نظيفة. يضاف إليه بعد ذلك عصير العنب وماء الورد والسكر وتحرك المكونات جيداً.
يوضع الخليط على نار هادية لمدة 15 دقيقة ثم يترك ليبرد ويسكب في عبوة زجاجية ويحفظ في الثلاجة.
ويمكن شربه مع القليل من الزبيب واللوز وقطع الثلج، على أن تضاف إلى كل ربع كوب منه 3 أرباع الكوب من الماء.
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