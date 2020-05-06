تعلمي كيفية تحضير شراب الجلاب في المنزل

ويحتاج هذا إلى كوب من عصير العنب الطبيعي، كوب من الزبيب، كوب من ماء الورد، كوب من السكر، ليتر ماء، ملعقتي طعام من اللوز المكسر، ملعقتي طعام من بذور الصنوبر، مكعبات ثلج.

يغسل الزبيب وينقع في وعاء يحتوي على كمية كافية من الماء لمدة ليلة كاملة. في اليوم التالي يتم طحن الحبات بواسطة الخلاط حتى تتحول إلى مزيج كريمي ناعم.



يصفى المزيج بواسطة قطعة شاش نظيفة. يضاف إليه بعد ذلك عصير العنب وماء الورد والسكر وتحرك المكونات جيداً.

يوضع الخليط على نار هادية لمدة 15 دقيقة ثم يترك ليبرد ويسكب في عبوة زجاجية ويحفظ في الثلاجة.

ويمكن شربه مع القليل من الزبيب واللوز وقطع الثلج، على أن تضاف إلى كل ربع كوب منه 3 أرباع الكوب من الماء.