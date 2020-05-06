واشنطن وموسكو تبحثان جائحة كورونا والحد من التسلح

بحث وزير الخارجية مايك بومبيو، الأربعاء، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي الخطوات المقبلة في قضايا الحد من التسلح، وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية.

وكان بومبيو قد قال، في اتصال هاتفي أجراه مع لافروف الشهر الماضي، إن أي محادثات جديدة تتعلق بالحد من التسلح ينبغي أن تشمل الصين.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم، إن الوزيرين بحثا أيضا الجهود العالمية للسيطرة على تفشي وباء كورونا.



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وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت واشنطن انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع موسكو.

وكانت موسكو وواشنطن قد تبادلتا الاتهامات في خرق الاتفاقية، إذ وجهت الولايات المتحدة في فبراير/شباط 2019 إشعارا عن عزمها الانسحاب ما لم تمتثل روسيا لبنود الاتفاق، فيما نفت الأخيرة أي انتهاكات من جانبها، واعتبرت أن واشنطن هي من خرقت الاتفاق.

ويقول مراقبون إن خطورة الانسحاب من هذه الاتفاقية تكمن ببدء منافسة جديدة بين البلدين في التسلح، هذا إلى جانب التهديد لاتفاقية "ستارت" حول الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية التي ينتهي مفعولها أصلا عام 2121.