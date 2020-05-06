الخارجية الأمريكية: بومبيو ولافروف بحثا قضايا الحد من التسلح

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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية مايك بومبيو بحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في اتصال هاتفي يوم الأربعاء الخطوات القادمة في قضايا الحد من التسلح.

ولم يقدم البيان تفاصيل.

كان بومبيو قد قال، في اتصال هاتفي أجراه مع لافروف الشهر الماضي، إن أي محادثات جديدة تتعلق بالحد من التسلح ينبغي أن تشمل الصين. وقالت الوزارة إن الوزيرين بحثا اليوم الأربعاء أيضا الجهود العالمية للسيطرة على تفشي وباء كورونا.