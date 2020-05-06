ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الإمارات إلى 3359

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الأربعاء، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المسجلة في دولة الإمارات إلى 3359 حالة، وذلك بعد شفاء 206 حالات جديدة.



جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، عن مستجدات الحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وأهم الإجراءات الاحترازية في دولة الإمارات.

وأضافت أنه تم إجراء 25,573 فحص جديد لفيروس كورونا في دولة الإمارات، حيث يواصل أبطالنا في خط الدفاع الأول وفي مختلف الجهات الصحية ومراكز الفحص خطة الفحص والكشف الطبي على مستوى الدولة.

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وأوضحت الضحاك، أنه منذ بداية شهر مايو الجاري وحالات التعافي في تزايد والحمد لله، وقد وصل المتوسط اليومي لحالات الشفاء خلال الستة أيام الماضية إلى 155 حالة شفاء.

وتابعت أنه تم تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم عزلها جميعًا وتخضع للرعاية الطبية اللازمة، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في دولة الإمارات إلى 15,738 حالة.

وأشارت إلى وفاة 11 شخص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا، ونتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في دولة الإمارات إلى 157 شخصا.

وقالت الضحاك: "التزامنا جميعاً واجب وطني يساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وهو امتداد لما تقوم به كافة القطاعات في الدولة، وما قمنا به جميعاً طوال الفترة الماضية، ويجب أن يستمر دون تساهل أومخالفة للتعليمات والإجراءات".