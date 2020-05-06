البيت الأبيض:إدارة الرئيس الأمريكي تعتزم حل خلية أزمة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تعد تعتبر وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) أولوية يومية قصوى، وأنها تعتزم حل خلية أزمة فيروس كورونا التي تتولى إدارة شؤون ومتابعة تطورات الأزمة".



واشار نائب الرئيس الامريكي مايك بنس ،مساء امس ،الى إن خلية ازمة فيروس كورونا التي يرأسها لن تعود هناك حاجة إليها لفترة أبعد من نهاية هذا الشهر.

Advertisements

وقال مايك بنس "أعتقد أننا بدأنا النظر إلى موعد يوم الذكرى 25 مايو المخصص لتكريم الجنود الذين قتلوا في سبيل الولايات المتحدة، أو بداية شهر يونيو".

وترفع خلية الأزمة العملية المعقدة للاستجابة للفيروس سريع الانتشار، الذي أودى بحياة نحو 70 ألف أمريكي، تقاريرها إلى الرئيس الامريكي ترامب بين المعاهد الطبية والمسؤولين السياسيين وحكام الولايات، الذين قضى بعضهم أسابيع في محاولات حثيثة لمساعدة المستشفيات المكتظة بالمصابين بالفيروس.

وقال الرئيس الامريكي خلال زيارته ،امس الثلاثاء، إلى مصنع للكمامات في أريزونا "لا يمكننا إبقاء بلدنا مغلقاً للسنوات الخمس المقبلة مقراً بأن بعض الناس سيتأثرون بشدة.

وسجلت الولايات المتحدة 2333 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ،وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 71 ألفاً و22 وفاة.