شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شفاء 187 حالة من المصابين بفيروس كورونا في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح ،اليوم الاربعاء، شفاء 187 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 2219 حالة.



وقال الشيخ باسل الصباح وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

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