الجيش الوطني الليبي يستهدف معسكرات المليشيات بطرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قصفت قوات الجيش الليبي مجموعة من الأهداف الاستراتيجية بمعسكرات المليشيات الإرهابية بالعاصمة طرابلس.



وقال مصدر عسكري ليبي: إن الأهداف الاستراتيجية على رأس أولويات بنك الأهداف، وجرى قصفها بقوة من قبل القوات المسلحة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.

ونقلت "العين الإخبارية"، أن الأهداف تضمنت معسكر البحرية في منطقة تاجوراء ومعسكر 27 غرب طرابلس ومقر الرحبة في تاجوراء، الذي تسيطر عليه عدة مليشيات من بينها باب تاجوراء، ومليشيا بشير البقرة الإرهابي المتطرف المعروفة برحبة الدروع.

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كما استهدفت قوات الجيش الليبي مقر مليشيا مكتب الأمن العام التابع للإرهابي غنيوة الككلي في منطقة بوسليم، وهو إرهابي خطير يتبع الجماعة الليبية المقاتلة.

واختتم المصدر أن جميع هذه الأهداف هي معسكرات ومقرات تجمع وتخزين وإمداد لعناصر الحشد المليشياوي، بالذخيرة والسلاح والإرهابيين والمرتزقة.

وتشهد غالبية محاور العاصمة طرابلس هدوءا نسبيا حذرا، حيث تقتصر غالبية العمليات على الضربات الجوية والعمليات النوعية الخاطفة.

وفي حين تلتزم قوات الجيش الليبي بالهدنة التي تم إعلانها مع بداية شهر رمضان وتجديد الهدنتين السابقتين المعلنتين ١٢ يناير/كانون الثاني الماضي، قبل مؤتمر برلين، والهدنة الإنسانية لتوحيد الجهود في مواجهة وباء كورونا، إلا أن قوات الجيش تحتفظ بحق الرد على انتهاكات المليشيات وهجماتها التي استهدفت كلا من ترهونة وقاعدة الوطية في وقت سابق.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق غير الدستورية في ليبيا عسكريا وبشكل علني، عبر إرسال العتاد والمرتزقة السوريين للقتال في صفوف المليشيات لصد عملية طوفان الكرامة التي أطلقها الجيش الليبي لتحرير البلاد من الإرهابيين، كما تدير المعركة غرفة عمليات تركية من قاعدة معيتيقة المحتلة.