مجلس الشيوخ الفرنسي يمدد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 حزيران

وافق ​مجلس الشيوخ الفرنسي​ في القراءة الأولى على مشروع القانون المعدل بشأن تمديد ​حالة الطوارئ​ الصحية في البلاد لمكافحة ​فيروس كورونا​ حتى 10 حزيران القادم. وعوض التصديق على مشروع قرار حول تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهرين حتى 24 حزيران، قرر مجلس الشيوخ تمديدها إلى 10 حزيران، حيث أدى لوفاة أكثر من 25 ألف شخص حتى الآن في ​فرنسا​، فيما تجاوز عدد المصابين 270 ألف مصاب.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، السبت الماضي أن مجلس الوزراء أعد مشروع قرار لتمديد حالة الطوارئ الصحية لشهرين حتى 24 يوليو، وسيعرض هذا المقترح للتصويت على البرلمان.