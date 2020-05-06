بومبيو: أدلة ملموسة تؤكد أن الفيروس جاء من مختبر صيني

حمل ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ ​الصين​ المسؤولية عن "وفاة مئات آلاف الأشخاص في ​العالم​ جراء جائحة ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19"، مشيراً الى انه "كان بإمكان الصين، لو تصرفت بشفافية في المراحل المبكرة من الجائحة، إنقاذ هؤلاء الناس وتجنيب العالم ​الأزمة​ الاقتصادية".

ولفت بومبيو الى ان "الصين لا تزال ترفض تبادل المعلومات التي تحتاج إليها الدول الأخرى للحفاظ على ​سلامة​ مواطنيها، ودول العالم بدأت تدرك أكثر فأكثر خطورة ممارسة أي أعمال مع ​الحزب الشيوعي​ الصيني الحاكم"، لافتاً الى ان "هذا الحزب لا يقبل التعاون على أساس منفعة متبادلة".