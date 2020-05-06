حمل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الصين المسؤولية عن "وفاة مئات آلاف الأشخاص في العالم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيراً الى انه "كان بإمكان الصين، لو تصرفت بشفافية في المراحل المبكرة من الجائحة، إنقاذ هؤلاء الناس وتجنيب العالم الأزمة الاقتصادية".
ولفت بومبيو الى ان "الصين لا تزال ترفض تبادل المعلومات التي تحتاج إليها الدول الأخرى للحفاظ على سلامة مواطنيها، ودول العالم بدأت تدرك أكثر فأكثر خطورة ممارسة أي أعمال مع الحزب الشيوعي الصيني الحاكم"، لافتاً الى ان "هذا الحزب لا يقبل التعاون على أساس منفعة متبادلة".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: أدلة ملموسة تؤكد أن الفيروس جاء من مختبر صيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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