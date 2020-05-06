زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب منطقة كيبولايوان بإندونيسيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن "زلزالا بقوة 6.9 درجة وقع في بحر باندا قبالة ​إندونيسيا​ اليوم الأربعاء، وكان الزلزال على عمق 117 كيلومتراً، وحددت ​هيئة المسح الجيولوجي الأميركية​ قوة الزلزال مبدئيا بنحو 6.8 درجة".

ولفتت الهيئة المسؤولة عن "توفير البيانات عن ​تسونامي​ في إندونيسيا إن قوة الزلزال لم تسبب موجات مد عاتية تسونامي تؤثر على منطقة ​المحيط الهندي​".