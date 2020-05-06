عملية جديدة للحشد الشعبي العراقي لملاحقة عناصر داعش

أطلقت قيادة عمليات ​نينوى​ للحشد الشعبي في ​العراق​، عملية أمنية لملاحقة عناصر داعش غربي المحافظة بالقرب من الحدود السورية.

وقال الحشد في بيان صحفي إن "الألوية 40 و53 و44 بمشاركة مديرية مقاتلة الدروع للحشد الشعبي شرعوا بعملية أمنية بحثا عن فلول داعش في قضاء تلعفر وقرى غرب نينوى، والعملية شملت أيضا تطهير ​مطار جنيف​ ومنطقة الحضر، وجاءت العملية في إطار استراتيجية لإنهاء أي وجود خلايا نائمة تابعة لداعش قد تستهدف أمن مناطق غرب نينوى".

وأعلنت هيئة الحشد العشبي أمس عن استعدادها لشن عملية أمنية واسعة في ثلاث محافظات، بغية مطاردة عناصر داعش.